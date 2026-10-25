Zwei Kitten ohne Mutter trotzten dem Verkehr – doch eine couragierte Anruferin und die Polizei griffen ein. Jetzt sind sie im Tierheim. Doch auch dort besteht weiterhin Grund zur Sorge.
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Sie hatten sich wahrscheinlich verirrt und wurden nun wohlauf gerettet: Zwei Katzenbabys störte der Verkehr einer Bundesstraße wohl nicht, denn sie hielten sich am Samstagnachmittag, 24. Oktober, unter der B41 bei der Abfahrt Sponheim auf. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Frau die beiden Jungtiere den Beamten.