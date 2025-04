Bad Sobernheim hat einen neuen Friseursalon. Katharina Krüger hat in der Neugasse 3 die Pforten ihres Salons geöffnet.

In den traditionsreichen und barrierefreien Friseursalon in der Neugasse 3 ist wieder Leben eingekehrt: Dort hat sich seit dem 1. April Katharina Krüger ihren Traum und Herzenswunsch als selbstständige Friseurmeisterin unter dem Firmen-Logo „Scheren Zauber“ erfüllt. „Ihr Haar ist unsere Leidenschaft“ hat sich die 38-jährige aus Meisenheim in ihr Stammbuch geschrieben. Seit 1953 assoziiert man den Laden als Friseurgeschäft, Siegrid Frick betrieb ihn bis 2015. Dann übernahm Silvia Brühl für neun Jahre und bediente die Kunden zur vollsten Zufriedenheit. Seit Januar wurden vier neue Arbeitsplätze eingerichtet und der Salon mit hellen Farben und modernem Interieur neu möbliert.

Haarverlängerungen sind im Trend

Haarverlängerungen liegen laut Krüger voll im Trend, aber auch Verdichtung sowie Keratin-Glättung, Augenbrauen oder das Färben der Wimpern wird angeboten. Bunte oder klassische Farben für die Kundschaft jeden Alters zählen ebenso zum Dienstleistungsangebot wie das klassische Standardprogramm „Waschen, Schneiden, Legen, Fönen“ oder „Cut&Go“, aber auch Hochsteckfrisuren oder Dauerwellen. Eine Make-up-Beratung ist für sie selbstverständlich, überwiegend wird im Salon mit der Produktpalette von Goldwell und Wella gearbeitet. Mit Wella lasse sich die perfekte Dauerwelle zaubern, zudem überrasche die Firma mit tollem Styling und Haartrends der aktuellen Saison, sagt sie.

i Friseurmeisterin Katharina Krüger (links) und Kundin Anke Schmidt im neuen Friseursalon „Scheren-Zauber“ in der Bad Sobernheimer Neugasse 3. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

„Ja, ich bin angetan und sehr zufrieden“, sagte Kundin Anke Schmidt aus der Felkestadt, die sich traute und zum ersten Mal einen Trockenschnitt ausprobierte. Krüger ist kreativ und sprüht voller Ideen. Sie ist mit dem Start in der Felkestadt sehr zufrieden. In Heimweiler wurde das Creativ-Haus Gerhardt in der Hauptstraße 73 erworben und umgebaut, hier soll nächstes Jahr ein weiterer Friseursalon eingerichtet und eröffnet werden.

Montags ist Ruhetag. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags durchgehend von 9 bis 18 Uhr oder nach Terminvereinbarung unter Telefon 06751/8590564 oder 0176/20212321.