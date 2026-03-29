Mandelerin in der Politik Katharina Gräff: Winzerin sein trifft auf Wahlkampf Lena Reuther 29.03.2026, 11:00 Uhr

i Die 26-jährige Katharina Gräff (CDU) fühlt sich in den Weinbergen besonders wohl. Hier im Hintergrund: Ihr Heimatort Mandel. Lena Reuther

Für Katharina Gräff (CDU) war die Wahlkampfphase stressig, aber aufregend. Vor allem deshalb, weil sie zum ersten Mal für den Landtag kandidierte. Wie sie das mit ihrem Beruf als Winzerin vereinen konnte.

Für CDU-Direktkandidatin im Wahlkreis 18 Katharina Gräff begann bereits im Januar die Wahlkampfphase für die Landtagswahl. 142 Termine in 72 Tagen habe sie wahrgenommen, berichtet sie im Gespräch mit unserer Zeitung. 30 Stunden pro Woche habe die Winzerin nebenbei noch gearbeitet.







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