Kandidaten für den Landtag
Katharina Gräff: „Will Ansprechpartner für alle sein“
Katharina Gräff
Katharina Gräff
Gisela Theis/CDU Kreisverband Bad Kreuznach

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Lesezeit 3 Minuten
Katharina Gräff tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18 (Kirn/Bad Sobernheim) für die Partei CDU an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Gräff in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWK 18 – Kirn/Bad Sobernheim

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren