Kandidaten für den Landtag
: Katharina Gräff: „Will Ansprechpartner für alle sein“
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.
Lesezeit 3 Minuten
Katharina Gräff tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18 (Kirn/Bad Sobernheim) für die Partei CDU an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Gräff in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.