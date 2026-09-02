Traditionsbetrieb gibt Gas
Kaszuba: Insolvenz beendet, Betrieb läuft weiter
Beim Bad Kreuznacher Steinmetzbetrieb Kaszuba ist die Phase der Insolvenz nach einer Woche bereits wieder beendet.
Beim Bad Kreuznacher Steinmetzbetrieb Kaszuba ist die Phase der Insolvenz nach einer Woche bereits wieder beendet.
Norbert Krupp

Eine Woche voller Unsicherheit für Kunden und Mitarbeiter des Bad Kreuznacher Steinmetzbetriebs Grabmale Norbert Kaszuba endete mit einer Erleichterung: Das Amtsgericht hob das Insolvenzverfahren auf, nachdem alle Forderungen beglichen waren. 

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Die Insolvenzmeldung, die das Bad Kreuznacher Amtsgericht am 13. August veröffentlicht hatte, hatte hellhörig werden lassen und Sorgen verbreitet: Ein Gläubiger hatte gegenüber dem traditionsreichen Bad Kreuznacher Steinmetzbetrieb Grabmale Norbert Kaszuba, der von Christian Kaszuba geführt wird, Insolvenzantrag gestellt.
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