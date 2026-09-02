Eine Woche voller Unsicherheit für Kunden und Mitarbeiter des Bad Kreuznacher Steinmetzbetriebs Grabmale Norbert Kaszuba endete mit einer Erleichterung: Das Amtsgericht hob das Insolvenzverfahren auf, nachdem alle Forderungen beglichen waren.
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Die Insolvenzmeldung, die das Bad Kreuznacher Amtsgericht am 13. August veröffentlicht hatte, hatte hellhörig werden lassen und Sorgen verbreitet: Ein Gläubiger hatte gegenüber dem traditionsreichen Bad Kreuznacher Steinmetzbetrieb Grabmale Norbert Kaszuba, der von Christian Kaszuba geführt wird, Insolvenzantrag gestellt.