Kartenvorverkauf der KFK: Früh kommen lohnt sich

Kirn feiert Fastnacht – und die Karten sind heiß begehrt. Wer bei der KFK die besten Plätze ergattern will, sollte am 10. Januar 2026 früh aufstehen: Der Andrang ist riesig, die Regeln streng. Warum Geduld und Bargeld diesmal entscheidend sind.
Lesezeit 1 Minute
Wer bei der Karnevalsgesellschaft KFK Kirn e.V. die besten Plätze ergattern will, sollte am Samstag, 10. Januar 2026, nicht auf den letzten Drücker kommen: Beim Kartenvorverkauf stehen die ersten Fastnachtsfans erfahrungsgemäß schon rund 80 Minuten vor Beginn an.