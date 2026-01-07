Kirn wie es singt und lacht Kartenvorverkauf der KFK: Früh kommen lohnt sich Sebastian Schmitt 07.01.2026, 19:00 Uhr

i Die blaue Garde der KFK-Fasnachter steht in den Startlöchern: Der Verein freut sich auf die neue Fastnachtssaison – der Kartenvorverkauf findet am Samstag statt. Sebastian Schmitt

Kirn feiert Fastnacht – und die Karten sind heiß begehrt. Wer bei der KFK die besten Plätze ergattern will, sollte am 10. Januar 2026 früh aufstehen: Der Andrang ist riesig, die Regeln streng. Warum Geduld und Bargeld diesmal entscheidend sind.

Wer bei der Karnevalsgesellschaft KFK Kirn e.V. die besten Plätze ergattern will, sollte am Samstag, 10. Januar 2026, nicht auf den letzten Drücker kommen: Beim Kartenvorverkauf stehen die ersten Fastnachtsfans erfahrungsgemäß schon rund 80 Minuten vor Beginn an.







Artikel teilen

Artikel teilen