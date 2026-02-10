Deutsche-Michel-Halle bebt
Karneval in Stromberg: Närrischer Rennstall begeistert
Die Damen der Stromberger ANG ("Auch namenlos grandios") ließen sich selbst im hohen Alter nicht von einem furiosem Gardetanz abhalten.
Jens Fink

Stromberg zeigte sich von seiner närrischsten Seite: Die Deutsche Michel-Halle verwandelte sich in einen Rennstall voller Glanzlichter, scharfzüngiger Pointen und furioser Tänze. 

In einen närrischen Rennstall hatten die Narren der Großen Karnevalsgesellschaft die Deutsche-Michel-Halle verwandelt. Sitzungspräsidentin Alexandra Klein leitete das rasante Rennen karnevalistischer Glanzlichter, wo es nur wenige Boxenstopps gab. Gleich zu Beginn heizten die Essenheimer „Donnergugger“ mit kraftvollen Klängen den Narren so richtig ein.

