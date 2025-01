Kultkneipe macht dicht Karins Bistro am Kornmarkt schließt nach 20 Jahren 31.01.2025, 06:00 Uhr

i Sagen Servus und verabschieden sich von ihren Stammkunden: Andrea Andres-Berg (von links), die 14 Jahre lang die Gäste im Service bediente, Stefan und Karin Grünewald. Marian Ristow

Nach 20 Jahren fällt der Vorhang für eine der bekanntesten Kneipen der Stadt: Karins Bistro am Kornmarkt schließt die Türen. Am Samstag, 15. Februar, wird zur finalen Runde geläutet.

Wo geht man in Bad Kreuznach hin, wenn man mal richtig Lust auf eine Portion Schales hat? Jetzt werden sich einige Leser verdutzt am Kopf kratzen und fragen, was eigentlich Schales ist. Die Antwort darauf: Ein Bad Kreuznacher Gericht aus der Sparte Hausmannskost, eine Art Kartoffelauflauf mit Speck und Zwiebeln.

