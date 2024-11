Das Kreisstraßenbauprogramm soll die schlimmsten Schäden beseitigen, kann aber längst nicht alle angehen Kaputte Straßen und Bauwerke im Kreis: Löchern, Rost und Brückenfraß auf der Spur 30.10.2024, 15:33 Uhr

i Wo Wetter, Frost und Belastung den Straßen derart zugesetzt haben, besteht dringender Sanierungsbedarf. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Kreis Bad Kreuznach. Weite Teile des Straßennetzes inklusive der Brückenbauwerke sind marode – zumindest gefühlt. Ein Teil dieser Sanierungsfälle soll im Kreisstraßenbauprogramm 2024 bis 2028 repariert werden. So sieht es die mittelfristige Planung vor, die jetzt im Ausschuss für Regionalentwicklung und Infrastruktur vorgestellt und abgestimmt wurde.

Vor einem Jahr wurde das Programm für 2024 beschlossen und zumindest teilweise umgesetzt. In die Planung für 2025 wurden daraus allerdings verschoben: Ausbau der Kreisstraße (K) 08 in der Ortsdurchfahrt Meckenbach, zweiter Bauabschnitt der K 16 in der Ortsdurchfahrt Seesbach, der Erneuerung von drei Stützmauern bei Niederhausen und dort der erste Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung, sowie der Ortsdurchfahrt und Fahrbahnsanierung an der K 65 ...

