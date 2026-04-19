Amphibien in Staudernheim
Kapitel Sanierung des Laichgewässers ist abgeschlossen
Ortsbürgermeister Philipp Geib (rechts) erläutert das Vorgehen bei der Wiederherstellung des Laichgewässers auf der Tuchbleiche.
Ortsbürgermeister Philipp Geib (rechts) erläutert das Vorgehen bei der Wiederherstellung des Laichgewässers auf der Tuchbleiche. Mit dabei waren (von links) Etienne Marx (Untere Naturschutzbehörde), Franz Seiß (Gemeinderatsmitglied), Diplom-Biologin Ursula Altmoos (Nahe der Natur Museum), Beigeordneter Karl Heinz Grimm und Ottmar Buch (Vorsitzender Nabu Bad Sobernheim).
Wilhelm Meyer

Den Amphibien steht auf der Tuchbleiche seit Mitte März das sanierte Laichgewässer zur Verfügung. Parallel gibt es für die Tiere außerdem einen Ersatzteich. Kritik an dem Vorgehen gibt es aber auch.

Lesezeit 3 Minuten
Seit Mitte März ist die Sanierung des Laichgewässers auf der Tuchbleiche abgeschlossen, wie unsere Zeitung bereits berichtete. Mehr als 50 Staudernheimer haben sich bei den notwendigen Arbeiten ehrenamtlich engagiert. Nun ist auch die offizielle Abnahme durch die Untere Naturschutzbehörde erfolgt.

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Oeffentlicher AnzeigerUmwelt

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