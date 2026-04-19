Den Amphibien steht auf der Tuchbleiche seit Mitte März das sanierte Laichgewässer zur Verfügung. Parallel gibt es für die Tiere außerdem einen Ersatzteich. Kritik an dem Vorgehen gibt es aber auch.

Seit Mitte März ist die Sanierung des Laichgewässers auf der Tuchbleiche abgeschlossen, wie unsere Zeitung bereits berichtete. Mehr als 50 Staudernheimer haben sich bei den notwendigen Arbeiten ehrenamtlich engagiert.

Nun ist auch die offizielle Abnahme durch die Untere Naturschutzbehörde erfolgt.