Kooperation mit Becherbach Kapazitäten der Kita „Kleine Strolche“ sind erschöpft Roswitha Kexel 01.02.2025, 08:00 Uhr

i Hinter der rund 50 Meter langen Gebäudefront von Haus 1 und Haus 2 (im Vordergrund) sowie des Funktionsgebäudes mit moderner Mensa, Mehrzweckraum und Teeküche (blaues Haus) und Verbindungsgängen befindet sich ein großes, attraktives Spielgelände. Roswitha Kexel

Die Meisenheimer Kita „Kleine Strolche“ stößt an ihre räumlichen Grenzen – bis zu 210 Kinder können hier aufgenommen werden. Daher besuchen aktuell vier Kinder aus Meisenheim den kommunalen Kindergarten in Becherbach/Pfalz.

Die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Meisenheim zählt zu den größten Einrichtungen dieser Art in Rheinland-Pfalz. Aber auch sie stößt an ihre räumlichen Grenzen. Auf Vorschlag des Kreisjugendamtes Bad Kreuznach besuchen aktuell vier Kinder aus Meisenheim den kommunalen Kindergarten in Becherbach/Pfalz, dessen Träger die Ortsgemeinde Becherbach ist.

