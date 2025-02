Weiberfastnacht Bad Sobernheim Kanonenrohr Marke Eigenbau gezündet Bernd-Harald Hey 27.02.2025, 19:00 Uhr

i Beim Sturm aufs Rathaus des FSR wurde Stadtchef Roland Ruegenberg im Rollkontainer auf den Marktplatz bugsiert - der Bürgermeister ist derweil Stadtgespräch. Bernd Hey. Bernd Hey.

Vor dem Zünden der Fastnachtskanone durch Hermann Zauner mussten die beiden Bürgermeister erst eingefangen werden. In fahrbaren Gittercontainern mussten die beiden gewählten Vertreter den Spott der Narren über sich ergehen lassen.

Der Sturm aufs felkestädtische Rathaus verlief zäh, bis die beiden Bürgermeister Uwe Engelmann und Roland Ruegenberg separat gefangen in Rollcontainern auf den Marktplatz bugsiert wurden. Engelmann hatte am Morgen schon in Meisenheim Federn lassen müssen.

