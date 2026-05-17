Der Kirner Catwalk im Steinweg begeisterte rund 250 Zuschauer. Ist die Open-Air-Schau ein Vorbild für Bad Kreuznach? Das Modehaus Stenger veranstaltet ein- bis zweimal im Jahr eine Indoor-Modenschau. Jasmin Stenger erzählt, wie sie das macht.
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Der Kirner Steinweg verwandelte sich kürzlich in einen Catwalk: Zur Open-Air-Modenschau kamen 250 Leute und schauten sich die neuesten Looks für den Frühling und Sommer an. Ein Vorbild auch für Bad Kreuznach? Wie man Modenschauen organisiert und zu einem gefragten Treff macht, das weiß man im alteingesessenen Modehaus Stenger in Bad Kreuznach.