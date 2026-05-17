Stenger bietet Modenschauen
Kann Kirner Catwalk Vorbild für Bad Kreuznach sein? 
Der Steinweg als Laufsteg: Die erste Open-Air-Modenschau in der Kirner Fußgängerzone sorgte für große Resonanz. Sollte so ein Fo
Der Steinweg als Laufsteg: Die erste Open-Air-Modenschau in der Kirner Fußgängerzone sorgte für große Resonanz. Sollte so ein Format für Bad Kreuznach wiederbelebt werden?
Sebastian Schmitt

Der Kirner Catwalk im Steinweg begeisterte rund 250 Zuschauer. Ist die Open-Air-Schau ein Vorbild für Bad Kreuznach? Das Modehaus Stenger veranstaltet ein- bis zweimal im Jahr eine Indoor-Modenschau. Jasmin Stenger erzählt, wie sie das macht.

Lesezeit 3 Minuten
Der Kirner Steinweg verwandelte sich kürzlich in einen Catwalk: Zur Open-Air-Modenschau kamen 250 Leute und schauten sich die neuesten Looks für den Frühling und Sommer an. Ein Vorbild auch für Bad Kreuznach? Wie man Modenschauen organisiert und zu einem gefragten Treff macht, das weiß man im alteingesessenen Modehaus Stenger in Bad Kreuznach.

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