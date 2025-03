Kann die römische Weinkelter in Odernheim an einen anderen Standort versetzt werden? Nachdem die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) erlaubt, den Fund im Odernheimer Neubaugebiet mit einem Wohnhaus zu überbauen, wird nun eine weitere Idee diskutiert, um den archäologisch bedeutsamen Fund für die Öffentlichkeit zu erhalten. Die sogenannte Translozierung. Das bedeutet, die erhaltenen Mauerreste aus der Römerzeit werden dokumentiert abgebaut und anschließend möglichst originalgetreu an anderer Stelle wiederaufgebaut.

Vorbild Isis-Heiligtum in Mainz

In Mainz sei dies vor Jahren mit dem Isis-Heiligtum so gemacht worden, berichtet der Historiker Michael Matheus, der gemeinsam mit dem Leibniz-Zentrum für Archäologie die Belege dafür geliefert hat, dass es sich bei den gefunden Ruinen um eine Kelteranlage handelt, die die Jahrhunderte überdauert hat. Aus weinkulturgeschichtlicher Sicht ist dieser Fund am Zusammenfluss von Nahe und Glan als eine Sensation zu bewerten, hatte der emeritierte Universitätsprofessor im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich gemacht. Denn damit sei erstmals belegt worden, dass es nicht nur in der Pfalz und ander Mosel eine römische Weinbautradition gab, sondern auch in der Region Nahe-Rheinhessen.

Das Isis-Heiligtum, das bei Bauarbeiten für eine Einkaufspassage in der Mainzer Innenstadt im Untergrund entdeckt worden war, war 2001 dokumentiert ausgegraben zunächst einige Jahre eingelagert worden. Seit 2003 hat das einzige bisher ausgegrabene Isis-Mater Magna-Heiligtum Deutschlands seinen neuen Standort unterhalb der Römerpassage – etwas versetzt gegenüber der ursprünglichen Fundstelle. Seither lockt eine multimediale Präsentation alljährlich zahlreiche Besucher ins Untergeschoss der Einkaufspassage.

Als Standort der Odernheimer Kelteranlage ist das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim denkbar. Dorthin sind über die Jahre zahlreiche historische Gebäude aus Rheinland-Pfalz transloziert worden – auch wenn bisher keine antiken Überreste zur Ausstellung gehören. Alternativ ist es auch denkbar, die Anlage in eine Weinbergslage zu versetzen, etwa im Bereich Disibodenberg. Denn im Bereich Odernheim, Staudernheim und Disibodenberg gab es in der Römerzeit prosperierende Siedlungen.

Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Engelmann (SPD), der die Bedeutung des Odernheimer Fundes als Chance sieht, würde eine Translozierung der Römerkelter sehr begrüßen. „Das wäre die einmalige Chance, diesen besonderen Fund für die Öffentlichkeit zu erhalten“, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. „Das wäre ein weiterer Baustein für unser touristisches Angebot in der Verbandsgemeinde“, denkt er schon weiter. Engelmann hält ebenfalls Freilichtmuseum oder ein Weingut für einen guten Standort. Die Eingliederung in das Museumsgelände hätte den Vorteil, dass keinerlei Investition in touristische Infrastruktur notwendig wäre, weil all dies schon vorhanden ist.

VG-Bürgermeister begrüßt Idee

Engelmann will nun den Kontakt zum GDKE suchen, ob eine Versetzung der Anlage denkbar ist, kündigte er an. Für die Familie, die auf dem Grundstück in Odernheim ein Wohnhaus bauen will, könnte das auch eine gute Lösung sein. Denn solange die Kelter sich dort befindet, sind sie in der Nutzung eingeschränkt. Die GDKE hat zur Auflage gemacht, dass die Kelter so überbaut wird, dass sie erhalten wird. Dies bedeutet, dass der Neubau keinen Keller haben darf und dass die Versorgungsleitungen den Fund nicht beeinträchtigen dürfen.

Welche Bedeutung der Fund in Odernheim aus archäologischer Sicht hat, hat Professor Michael Matheus in einem Fachinterview ausführlich dargestellt. Es ist verlinkt unter https://igl.uni-mainz.de/roemischer-weinkelterfund-an-nahe-glan/