Die wirtschaftliche Situation und die Sommerhitze zwangen das Spielzimmer zu schließen. Aufgeben oder weitermachen? Doreen Balks und Sascha Sprang geben ihrem Traum eine zweite Chance – mit Torwand, Klimaanlage und einer neuen Speisekarte.
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Nein, aufgeben wollen Doreen Balks und Sascha Sprang ihren Traum vom Spielzimmer nicht. Auch wenn es wirtschaftlich nicht immer leicht ist. Dafür hängt das Paar mit zwei Kindern zu sehr an ihrem Familiencafé in der Bosenheimer Straße; hat zu viel Herzblut in die Speisekarte, Spielfläche und Kursräume gesteckt.