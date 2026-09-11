Familiencafé in Bad Kreuznach
Kann das neue Konzept das Spielzimmer noch retten?
Nachdem das Bad Kreuznacher Spielzimmer im August komplett geschlossen hatte, wollen die Betreiber Doreen Balks und Sascha Spran
Nachdem das Bad Kreuznacher Spielzimmer im August komplett geschlossen hatte, wollen die Betreiber Doreen Balks und Sascha Sprang nach der Wiedereröffnung am 9. September wieder richtig Gas geben. Der Bobbycar-Parcours ist eines von mehreren neu hinzugekommenen Spielelementen.
Kilian. Markus Kilian

Die wirtschaftliche Situation und die Sommerhitze zwangen das Spielzimmer zu schließen. Aufgeben oder weitermachen? Doreen Balks und Sascha Sprang geben ihrem Traum eine zweite Chance – mit Torwand, Klimaanlage und einer neuen Speisekarte.

Lesezeit 3 Minuten
Nein, aufgeben wollen Doreen Balks und Sascha Sprang ihren Traum vom Spielzimmer nicht. Auch wenn es wirtschaftlich nicht immer leicht ist. Dafür hängt das Paar mit zwei Kindern zu sehr an ihrem Familiencafé in der Bosenheimer Straße; hat zu viel Herzblut in die Speisekarte, Spielfläche und Kursräume gesteckt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren