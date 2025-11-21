Kampfmittel-Fund in Biebelsheim: Evakuierung am Montag

Ein unerwarteter Fund in Biebelsheim sorgt für eine großangelegte Evakuierung. Was die Bewohner jetzt wissen müssen.

In der Gemeinde Biebelsheim wurde ein Kampfmittel entdeckt, wie Alexander Roßkopf, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bad Kreuznach mitteilt. Evakuierungsbereich und Zeitfenster

Die Evakuierung beginnt am Montag, 24. November um 8 Uhr und muss bis spätestens bis 9 Uhr abgeschlossen sein. Erst im Anschluss und nach Bestätigung der Evakuierung kann der Kampfmittelräumdienst mit der eigentlichen Entschärfung beginnen. Der Evakuierungsbereich umfasst folgende Straßenzüge und Zonen:

Ippesheimer Straße, Hausnummern 2 bis 6,

In der Hecht, 13 bis 39

Hauptstraße, 5 bis 30

Die Einsatzleitung weist darauf hin, dass alle Personen im Evakuierungsbereich verpflichtet sind, das Gebiet fristgerecht zu verlassen. Betroffene Bürgerinnen und Bürger werden gebeten:

den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen

wichtige Dokumente, Medikamente und persönliche Gegenstände mitzunehmen

hilfs- und pflegebedürftige Personen im Umfeld zu unterstützen und sich beim Bürgertelefon zu melden, sofern man selbst Unterstützungsbedarf hat

Für Personen, die während der Sperrzeit nicht bei Angehörigen oder Freunden unterkommen können, wird ab 8 Uhr eine Betreuungsstelle im Dorfgemeinschaftshaus, in der Schulstraße 12, eingerichtet. Kinder können nur in Begleitung von Erwachsenen dort aufgenommen werden. Es wird empfohlen, den Ortsbereich weiträumig zu umfahren.

Für Rückfragen ist ein Bürgertelefon, zu folgenden Zeiten, eingerichtet: Samstag, 22. November, von 12 bis 18 Uhr; Sonntag, 23. November, von 10 bis 14 Uhr sowie Montag, 24. November, von 8 bis 13 Uhr. Zu erreichen ist das Bürgertelefon über die Rufnummer 0671/88809004

Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes besteht aktuell keine unmittelbare Gefährdung. Die Evakuierung diene ausschließlich dem vorbeugenden Schutz der Bevölkerung. Die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach bittet alle Betroffenen um Verständnis und kooperatives Verhalten. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die Maßnahme so zügig und sicher wie möglich abzuschließen.