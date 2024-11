Auszeichnungen für Winzer Kammerpreismünzen und Ehrenpreise für Weine und Sekte 27.11.2024, 06:00 Uhr

i Die Sieger von der Nahe stellten sich bei der Prämierungsfeier in Trier zum Gruppenbild. Landwirtschaftskammer /Hans-Pete

Kleine Klebeetiketten geben den Weinfreunden Hinweise: Noch immer sind die Kammerpreismünzen für viel Verbraucher wichtige Ratgeber.

Bei der Prämierungsfeier der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz für die Anbaugebiete Nahe, Ahr, Mittelrhein und Mosel wurden in Trier zahlreiche Auszeichnungen überreicht. An die Nahe gingen zwei Staatsehrenpreise: für das Staatsweingut Bad Kreuznach und das Weingut Enk in Dorsheim.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen