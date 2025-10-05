Geldstrafe für Bad Kreuznacher Kamera mit Mikrofon bei Noch-Ehefrau installiert 05.10.2025, 14:00 Uhr

i Zu einer Geldstrafe verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 33-Jährigen, der seine getrenntlebende Ehefrau ausspioniert hat. Stefan Puchner. picture alliance/dpa

Gruselige Momente erlebte eine Ehefrau, die von ihrem Noch-Ehemann über mehrere Wochen ausspioniert wurde. Als sie eine Videokamera mit Mikrofon im Wohnzimmer entdeckte, konnte sie sich einige mysteriöse Dinge erklären.

Mit einer Netzwerk-Videokamera mit Mikrofon, die er heimlich in ihrer Wohnung angebrachte, spionierte ein 33-jähriger Bad Kreuznacher seine getrennt von ihm lebende Ehefrau über mehrere Wochen aus. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte ihn wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen á 30 Euro.







