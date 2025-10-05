Gruselige Momente erlebte eine Ehefrau, die von ihrem Noch-Ehemann über mehrere Wochen ausspioniert wurde. Als sie eine Videokamera mit Mikrofon im Wohnzimmer entdeckte, konnte sie sich einige mysteriöse Dinge erklären.
Mit einer Netzwerk-Videokamera mit Mikrofon, die er heimlich in ihrer Wohnung angebrachte, spionierte ein 33-jähriger Bad Kreuznacher seine getrennt von ihm lebende Ehefrau über mehrere Wochen aus. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte ihn wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen á 30 Euro.