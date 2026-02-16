Kirn feierte eine närrische Nacht der Superlative: Die Kallenfelser Eulen verwandelten die ausverkaufte Narrhalla in ein Feuerwerk aus Tanz, Humor und Emotionen. Von Minieulen bis zu gestandenen Büttenrednern – hier stimmt jedes Detail.
Pünktlich um 20.11 Uhr marschierte der Elferrat, flankiert von großer und kleiner Garde, in die restlos ausverkaufte Narrhalla ein. Begrüßt wurde er von den jüngsten Aktiven – ein starkes Bühnenbild, auf das Sven Muser, Sitzungspräsident der Kallenfelser Eulen, stolz blickte.