Kirner Narhalla ausverkauft
Kallenfelser Eulen punkten mit Tempo und Charme
Nächstes Highlight: Die große Garde begeistert mit ihrem Showtanz – auch „im Regen“ sitzt jeder Schritt.
Sebastian Schmitt

Kirn feierte eine närrische Nacht der Superlative: Die Kallenfelser Eulen verwandelten die ausverkaufte Narrhalla in ein Feuerwerk aus Tanz, Humor und Emotionen. Von Minieulen bis zu gestandenen Büttenrednern – hier stimmt jedes Detail.

Pünktlich um 20.11 Uhr marschierte der Elferrat, flankiert von großer und kleiner Garde, in die restlos ausverkaufte Narrhalla ein. Begrüßt wurde er von den jüngsten Aktiven – ein starkes Bühnenbild, auf das Sven Muser, Sitzungspräsident der Kallenfelser Eulen, stolz blickte.

