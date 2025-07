85 Prozent der Förderung aus dem regionalen Zukunftsprogramm soll an die Gemeinden gehen, während die VG Lauterecken-Wolfstein nur 15 Prozent aus dem knapp 2,9 Millionen Euro umfassenden Topf selbst nutzen will. Nun gehte es ums weitere Vorgehen.

Die Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein erhält aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes exakt 2.889.000,79 Euro (wir berichteten). Mit dieser Förderung sollen Kommunen, die vor besonderen strukturellen Herausforderungen stehen – wie die VG Lauterecken-Wolfstein – gezielt bei der nachhaltigen Weiterentwicklung unterstützt werden. Der VG-Rat hatte in seiner März-Sitzung beschlossen, dass 85 Prozent der Förderung an die Gemeinden weitergegeben werden und 15 Prozent bei der VG verbleiben.

Die 39 Ortsgemeinden, die beiden Städte Lauterecken und Wolfstein sowie die VG Lauterecken-Wolfstein sollten innerhalb relativ kurzer Zeit Projektideen aus einer Positivliste entwickeln, die an die ADD und das Land eingereicht werden, damit die Vorschläge realisiert werden können, sofern sie den Kriterien des Förderprogramms entsprechen. Und es kamen sage und schreibe insgesamt 230 Projektvorschläge zusammen.

Investitionen für Fahrradfahrer

Dem Haupt- und Finanzausschuss lagen nun die für die VG Lauterecken-Wolfstein ausgearbeiteten Projektideen vor. Eunike Schulz, Sachbearbeiterin in der VG-Verwaltung, skizzierte die Vorschläge kurz, wobei VG-Bürgermeister Andreas Müller das eine oder andere Detail ergänzte. Demnach sind für zusätzliche Personal-, Planungs- und Beratungskosten 144.450,04 Euro angesetzt. Für eine Erstanlaufstelle im Katastrophenfall und das Beschaffen eines Aggregats auf Anhänger mit Zubehör für die mobile Stromversorgung werden 100.000 Euro beantragt. Fahrradabstellplätze mit Lademöglichkeit für den Verwaltungsstandort Lauterecken und die VG-Werke sind ebenfalls vorgesehen und dafür eine Zuwendung in Höhe von 25.000 Euro beantragt.

Hierzu merkte Matthias Wappner an, dass es vorausschauend sei, dies auch für den Verwaltungsstandort Wolfstein zu beantragen. Bei einer Abfrage in der Verwaltung habe diesbezüglich kein Interesse bestanden, entgegnete VG-Bürgermeister Andreas Müller. Er selbst würde dies ebenfalls befürworten. Auch Philipp Gruber gab zu bedenken, dass der Radverkehr künftig zunehme, aber man könne ja beim Förderantrag noch nachjustieren. Es sei ohnehin bemerkenswert, wie die VG-Verwaltung diese beachtliche Leistung mit den Ortsgemeinden ohne große Diskussionen hingekriegt habe. Dem schloss sich auch Andreas Müller an. Das Prozedere sei ganz unspektakulär gelaufen. Er räumte ein, dass er ursprünglich an eine Aufteilung 60:40 gedacht habe, damit die VG mit dem höheren Anteil Kindergärten und Schulen auf Vordermann bringen könnte. Doch nun werde man schnellstmöglich diese vorgeschlagenen Maßnahmen auf den Weg bringen.

Lautereckens Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis sagte: „Ich bin dankbar und froh, dass wir den Ortsgemeinden mehr gegeben haben. Wenn ich grob über die Projekte gucke, sehe ich, dass Kinder und Jugendliche sehr gut bedacht sind. Ich finde es richtig, dass wir das so gemacht haben und freue mich, wenn wir das umsetzen können, was anders nicht möglich wäre.“

Gleich mehrere Maßnahmen betreffen das Kalkbergwerk in Wolfstein. Dort sollen ein digitales Kassensystem und Online-Ticketshop (1500 Euro), Fahrradabstellplätze mit Lademöglichkeit (2100 Euro), ein innovatives Farb- und Lichtspiel, eine Schauvitrine für besondere Objekte (15.100 Euro) sowie ein Stromspeicher für eine PV-Anlage (12.000 Euro) angeschafft werden. Für die Installation einer PV-Anlage mit Hauskraftwerk und Stromspeicher sind außerhalb der Positivliste 18.000 Euro beantragt. Die PV-Anlage wird eine Nulleinspeiseanlage. Der erzeugte Strom dient lediglich dem Eigenverbrauch des Kalkbergwerks, dem Antrieb der Grubenbahn und allen weiteren elektrischen Geräten.

100.000 Euro für Außenjalousien

Die Erlebnisinfrastruktur in der VG in Verbindung mit den Prädikatswanderwegen, Hüttenkultour- und Veldenzwanderweg soll ausgebaut werden durch Wandschaukasten im Außenbereich und Prospektständer für Wanderer und Touristen (2100 Euro). Digitale Informationsstelen (10.000 Euro) sind für das Freibad Königsberg und den Campingplatz in Wolfstein beantragt. Eine sechsstellige Summe (106.937,57 Euro) soll in die Beschaffung von Außenjalousien für den Verwaltungsstandort Wolfstein und die Mensa der Realschule plus in Wolfstein fließen.

Jeweils einstimmig empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss dem VG-Rat die Annahme der vorgestellten Projektliste als Grundlage für den Förderantrag. Auch soll die Verwaltung nach Vorlage des Förderbescheids die Projekte in den Städten und Ortsgemeinden diesen zur Umsetzung weitergeben. Der VG-Bürgermeister soll mit der Umsetzung der VG-Maßnahmen beauftragt werden und eine Vergabevollmacht im Rahmen der aufgezeigten Gesamtkosten zuzüglich eines 10-prozentigen Kostenrahmens erhalten. Diese Punkte stehen auch auf der Tagesordnung des VG-Rates Lauterecken-Wolfstein am kommenden Dienstag, 29. Juli, 19.30 Uhr. Die beiden Sitzungen wurden in die Sommerferien eingeschoben, um die Förderung rechtzeitig auf den Weg zu bringen. Abgabeschluss für das Einreichen des Antrags ist der 31. August. Eine Bewilligung soll noch dieses Jahr kommen.