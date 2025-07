Der diesjährige Jahrmarktskalender ist ab sofort gegen eine Spende von fünf Euro erhältlich. Dieter Gronbach, Vorsitzender des Freundeskreises „Kreiznacher Johrmarkt“, und Heidi Sturm, die für die Redaktion verantwortlich zeichnet, stellten den Kalender am Dienstag vor. Fans des Kalenders sollten möglichst schnell zugreifen, denn der Kalender 2025/26 ist wohl auf längere Sicht der letzte Wandkalender, den der Freundeskreis herausbringt.

Mit dem diesjährigen Kalender, der an Ereignisse der Jahrmärkte 2010 bis 2024 erinnert, enden die Rückblicke, an die der Freundeskreis seit dem Jahrmarkt 1948 in Form eines Wandkalenders erinnert. Der Freundeskreis „Kreiznacher Johrmarkt“ will nach Abschluss seiner Kalenderreihe, die nun mit der Herausgabe des zwölften Kalenders endet, stärker ins digitale Zeitalter einsteigen. Gemeinsam mit dem Webdesigner Jürgen Blätz wird eine Homepage erarbeitet, die auch die Funktion eines Archivs erfüllen soll. Künftig wird der Jahrmarktsfan dort aktuelle Meldungen und die jährliche Jahrmarktschronik finden. „Mit diesem Angebot wollen wir auch neue Personenkreise, insbesondere jüngere Jahrmarktsfans, ansprechen und zur Mitarbeit einladen“, teilte Gronbach mit.

Wer dem analogen Kalender hinterher weint, sollte nicht ganz so traurig sein. Schließlich weckt der diesjährige Kalender noch einmal Erinnerungen an vergangene Jahrmärkte, wie den zum Jubiläum 2010 oder den Jahrmarkt 2011, als der Platz wegen einer Bombendrohung geräumt werden musste. Sturm kündigte zudem an, dass der Freundeskreis über eine Jahresgabe zusätzlich zum künftigen digitalen Angebot nachdenkt. Nachdem der Freundeskreis in den vergangenen 15 Jahren auch durch das Medium Wandkalender stärker die Tradition im Blick hatte, sollen laut Gronbach künftig neben der Tradition im Hinblick auf den 200. Jahrmarkt im Jahr 2030 auch Neuerungen im Fokus stehen.

Der Kalender ist bei Augenoptik Wagner, im Stadtwerke-Forum und bei der Sparkasse erhältlich.