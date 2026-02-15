„Bärenbach in Love“ Kalamitäten im Ort grandios auf die Schippe genommen Bernd Hey 15.02.2026, 13:00 Uhr

i Pure Freude steht dem "Dachlatten"-Männerballett ins Gesicht geschrieben - ihr Auftritt war mit ganz viel Herzblut, Pep und Esprit inszeniert. Mittendrin: Die Kultfiguren Barbie & Ken. Bernd Hey. Bernd Hey.

Das musste man gesehen haben: Bei „Bärenbach in Love“ waren die Narren bei der Prunksitzung im Bürgerhaus so richtig in ihrem Element und kaum zu bremsen.

Traditionell feiern die Vereine nach der Kinderkappensitzung am Abend mit viel Klamauk und Kokolores, Frohsinn und Heiterkeit ihre Prunksitzung im prächtig dekorierten Bürgerhaus am Lerchenkopf, bis das Dachlatte-Männerballett mit einer TV-reifen Inszenierung unter der Regie von Annika Kreuzer und Katharina Porger ein grandioses Finale einläutete.







