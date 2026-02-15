Das musste man gesehen haben: Bei „Bärenbach in Love“ waren die Narren bei der Prunksitzung im Bürgerhaus so richtig in ihrem Element und kaum zu bremsen.
Lesezeit 2 Minuten
Traditionell feiern die Vereine nach der Kinderkappensitzung am Abend mit viel Klamauk und Kokolores, Frohsinn und Heiterkeit ihre Prunksitzung im prächtig dekorierten Bürgerhaus am Lerchenkopf, bis das Dachlatte-Männerballett mit einer TV-reifen Inszenierung unter der Regie von Annika Kreuzer und Katharina Porger ein grandioses Finale einläutete.