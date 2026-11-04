IG Metall-Demo in Sobernheim Kämpferisch für soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt Bernd Hey 04.11.2026, 15:00 Uhr

i Die IG Metall gab sich auf dem Bad Sobernheimer Marktplatz kämpferisch für eine gute gemeinsame Zukunft und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Bernd Hey. Bernd Hey.

Sie waren aus der ganzen Region nach Sobernheim gekommen: Beschäftigte, die dem Aufruf der IG Metall gefolgt waren. Vordergründig ging es um den aktuellen Tarifkonflikt, doch eigentlich um gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit.

Unter dem Slogan „Jetzt reicht’s!-Nicht mit uns“ weitete nach dem Ende der Friedenspflicht die IG Metall ihre Warnstreiks auf das gesamte Bundesgebiet aus, um bei den Tarifverhandlungen den Druck für rund 3,7 Millionen Beschäftigte zu erhöhen. Fünf Prozent mehr Geld und vor allem sichere Arbeitsplätze werden gefordert.







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