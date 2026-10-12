Die AfD erstarkt – doch ein Verbotsverfahren hält Justizminister Helmut Martin für Symbolpolitik. Warum er auf politische Lösungen setzt und welche Verantwortung jeder Einzelne trägt, verrät er im Interview.
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Am 6. Oktober 2026 ist der neu gewählte Landtag in Magdeburg zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Die AfD konnte dabei erstmals entscheidende Machtpositionen im Parlament besetzen: Tobias Rausch wurde Landtagspräsident, Hans-Thomas Tillschneider Vizepräsident des Landtags.