„Kein geeignetes Gegenmittel“ Justizminister Martin ist gegen AfD-Verbotsverfahren Marian Ristow 12.10.2026, 20:33 Uhr

i Justizminister Helmut Martin erläutert seine Perspektive zu einem möglichen Verbotsverfahren gegen die AfD. Helmut Fricke/dpa

Die AfD erstarkt – doch ein Verbotsverfahren hält Justizminister Helmut Martin für Symbolpolitik. Warum er auf politische Lösungen setzt und welche Verantwortung jeder Einzelne trägt, verrät er im Interview.

Am 6. Oktober 2026 ist der neu gewählte Landtag in Magdeburg zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Die AfD konnte dabei erstmals entscheidende Machtpositionen im Parlament besetzen: Tobias Rausch wurde Landtagspräsident, Hans-Thomas Tillschneider Vizepräsident des Landtags.







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