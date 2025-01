Fastnacht in Planig Jungspunde bringen Schuppesser-Narrhalla zum Beben 30.01.2025, 13:00 Uhr

i Einen Ausflug zu Mogli und Balu in den Dschungel machte die Tanzgruppe Sunshine unter der Leitung von Lisa und Alischa Smith und Daniela Folz. Michael Asal

Traditionell eröffnen bei den Lustigen Schuppessern in Planig die Jüngsten den Fastnachtsreigen. So auch am vergangenen Sonntag in der prall gefüllten Nahetalhalle. Unter der charmanten Moderation von Sitzungspräsidentin Katie Fulcher präsentierten über 80 Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 15 Jahren ihr Können.

