In Gebroth präsentierten Züchter und Halter ihre Fohlen wieder anderen Züchtern und stellten sich den Bewertungen einer Fachjury. Dabei ging es um eine mögliche reitsportliche Zukunft der jungen Vierbeiner.
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Bereits zum vierten Mal war das „Gestüt Ellerbachtal“ von Friedrich Müller in Gebroth Gastgeberin der Veranstaltung des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar: die Fohlenschau und Stutbuchaufnahme. Jungpferde, aber vor allem blutjunger Nachwuchs, Ponys und Fohlen, in diesem Jahr geboren, wurden auf den Anlagen präsentiert.