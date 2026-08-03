Fohlenschau in Gebroth Jungpferde präsentierten sich und zeigten ihr Können Reinhard Koch 03.08.2026, 19:00 Uhr

i Stolz ist Friedrich Müller auf seinen dreijährigen Hengst “Highland E von Ellerbachtal” ob seiner renommierten Abstammung. Und die gute Bewertung durch das Richterduo tat ihr Übriges. Reinhard Koch

In Gebroth präsentierten Züchter und Halter ihre Fohlen wieder anderen Züchtern und stellten sich den Bewertungen einer Fachjury. Dabei ging es um eine mögliche reitsportliche Zukunft der jungen Vierbeiner.

Bereits zum vierten Mal war das „Gestüt Ellerbachtal“ von Friedrich Müller in Gebroth Gastgeberin der Veranstaltung des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar: die Fohlenschau und Stutbuchaufnahme. Jungpferde, aber vor allem blutjunger Nachwuchs, Ponys und Fohlen, in diesem Jahr geboren, wurden auf den Anlagen präsentiert.







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