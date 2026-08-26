Wirtschaft im Blick Junges Team belebt Monzinger Restaurant „Stadtmühle“ Bernd Hey 26.08.2026, 16:30 Uhr

i Laura Wiesner und Peter Gayed (Mitte) übernahmen in Monzingen das Restaurant "Stadtmühle". Simone (links) und Elmar Schauß (rechts) freuten sich, hochmotivierte junge Leute mit kreativen und pfiffigen Ideen als Betreiber gefunden zu haben. Bernd Hey. Bernd Hey.

Ein junges Team haucht der historischen Stadtmühle neues Leben ein. Mit regionalen Köstlichkeiten, Cocktails und Veranstaltungen soll der Ort wieder Treffpunkt der Region werden. Neugierig? Ein Blick ins Innere lohnt sich.

Ins Restaurant Stadtmühle sind mit der 21-jährigen Laura Wiesner und Barkeeper Peter Gayed aus Bad Sobernheim kulinarisch seit Juli neues Leben und frischer Wind eingekehrt. Die Eröffnungsparty übertraf alle Erwartungen. Unsere Zeitung hakte nach.2016 hat Elmar Schauß das Anwesen erworben, drei Jahre lang mit Gästezimmern und Restauration zu einem Vorzeige-Schmuckkästchen umgebaut und 2019 neu eröffnet.







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