Ein junges Team haucht der historischen Stadtmühle neues Leben ein. Mit regionalen Köstlichkeiten, Cocktails und Veranstaltungen soll der Ort wieder Treffpunkt der Region werden. Neugierig? Ein Blick ins Innere lohnt sich.
Lesezeit 2 Minuten
Ins Restaurant Stadtmühle sind mit der 21-jährigen Laura Wiesner und Barkeeper Peter Gayed aus Bad Sobernheim kulinarisch seit Juli neues Leben und frischer Wind eingekehrt. Die Eröffnungsparty übertraf alle Erwartungen. Unsere Zeitung hakte nach.2016 hat Elmar Schauß das Anwesen erworben, drei Jahre lang mit Gästezimmern und Restauration zu einem Vorzeige-Schmuckkästchen umgebaut und 2019 neu eröffnet.