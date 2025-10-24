Streitigkeiten beim Hauskauf Junges Paar aus Guldental gerät in Disput mit Verkäufer 24.10.2025, 06:00 Uhr

i Dieses Haus in Guldental haben Kevin Korn und Lucia Streit (die nicht auf ein Foto möchten) mit Hund Zeus vor gut einem Jahr gekauft. Doch an der Immobilie gab es zahlreiche Mängel, die der Eigentümer laut Vertrag hätte beheben sollen. Markus Kilian

Eigentlich haben Kevin Korn und Lucia Streit ein gutes Gefühl, als sie ihr neues Eigenheim kaufen. Doch die versprochenen Reparaturen verzögern sich. Wie das Paar damit umgeht und was das alles mit dem Abrisshaus in Staudernheim zu tun hat.

Lucia Streit und Kevin Korn haben sich vergangenes Jahr in Guldental den Traum vom Eigenheim erfüllt. Die beiden Mittzwanziger erstehen ein Haus aus dem 18. Jahrhundert – klar, dass da so einiges zu machen ist. So ist die Gastherme defekt, die Duschwanne soll erneuert werden, genauso soll der bisherige Eigentümer neue Türen und das Treppengeländer einsetzen.







