Das Überholmanöver des jungen Motorradfahrers ging kolossal schief: Zwischen Guldental und Winzenheim stößt er frontal mit einem Auto zusammen. Schwer verletzt wird er in eine Klinik geflogen.

Guldental. Schwer verletzt worden ist am Montagnachmittag ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 48 zwischen Guldental und Winzenheim. Ein 18-jähriger Motorradfahrer befuhr die Strecke aus Richtung Guldental in Richtung „Hungriger Wolf“ und kollidierte bei einem Überholmanöver frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die 86-jährige Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, informiert die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die K48 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Kreuznach zu wenden.