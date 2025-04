Drei junge Erwachsene sind am Dienstagabend bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Mandel und Weinsheim verletzt worden. Wie die Polizei Bad Kreuznach in ihrer Pressemitteilung berichtet, befuhr das Trio gegen 18.10 Uhr mit einem Renault Clio die K50 aus Mandel kommend in Richtung Weinsheim – und war dabei zu schnell unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 18-jährige Pkw-Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge.

Ihr Glück: Erfahrene Ersthelfer versorgte das Trio. Ins Krankenhaus kamen sie dennoch, der Clio ist ein Totalschaden. Die Kreisstraße war für 45 Minuten komplett gesperrt.

i Das Unfallfahrzeug, ein Renault Clio, war nicht mehr fahrbereit und wird wohl direkt auf den Schrottplatz wandern. Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

„Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat ein 18-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Das Auto befuhr a m Dienstag, 1. April, die K50 aus Mandel kommend in Richtung Weinsheim. In dem Auto befanden sich drei jungen Erwachsene. Alle drei Insassen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Kreisstraße musste für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden“, heißt es dazu in der Polizeimeldung.

Mit dem Alarmstichwort „Verkehrsunfall, Person schwer eingeklemmt“ seien die Feuerwehren aus Mandel und Rüdesheim gemeinsam mit dem Rettungsdienst, einem Rettungshubschrauber und der Polizei alarmiert worden, schreibt die Feuerwehr in ihrer Meldung. „Als die ersten Kräfte der Feuerwehr Mandel an der Einsatzstelle eintrafen, hatten der Fahrer und sein Beifahrer den verunfallten Kleinwagen bereits leicht verletzt verlassen können. Die noch auf der Rücksitzbank befindliche und verletzte Mitfahrerin versorgten zu diesem Zeitpunkt ein in Mandel wohnender Notfallsanitäter und ein weiterer Sanitäter des DRK. Kurz darauf traf die Stützpunktfeuerwehr Rüdesheim an der Einsatzstelle ein, zeitgleich landete der Rettungshubschrauber Christoph 66 (RTH) auf einem Acker unweit der Unfallstelle“, heißt es darin weiter.

i Der Rettungshubschrauber Christoph 66 (RTH) landete auf einem Acker unweit der Unfallstelle. Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Die Feuerwehren hätten dann aufgrund der ersten Lagemeldung der erfahrenen Ersthelfer die technische Rettung zur Befreiung der Patientin vorbereitet, das Unfallfahrzeug stabilisiert und den Brandschutz sichergestellt. „Schlussendlich konnte die junge Frau in Abstimmung mit dem Notarzt des RTH mit Unterstützung der Feuerwehr auf einem Rettungsbrett aus dem Fond des Clio befreit werden. An den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren unter der Einsatzleitung von Christian Vollmer rund 35 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei beteiligt“, schreibt die Feuerwehr.