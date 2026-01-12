Dreikönigssingen in Raumbach Junge Sternsinger sind ganz aufgeregt Roswitha Kexel 12.01.2026, 21:00 Uhr

i Man sieht es ihnen an: Die Sternsinger freuen sich darauf, die Segenswünsche zu den Menschen in Raumbach und im evangelischen Altenzentrum Meisenheim zu bringen. Roswitha Kexel

Das Altenwohnheim in Meisenheim bittet die Organisatoren des Sternsingens in Raumbach um einen Besuch, nachdem es im Glanstädtchen keine eigenständige Sternsingeraktion mehr gibt.

Samstagmorgen, 7.15 Uhr: Amelie wird geweckt. „Ich bin noch so müde“, gähnt sie. „Aber du wolltest doch mit den Sternsingern gehen“, sagt ihre Mutter. Und schon ist Amelie hellwach und springt aus dem Bett. „Stimmt. Das hatte ich vergessen.“ Das Mädchen freut sich darauf, mit den Sternsingern durch Raumbach zu ziehen und den Segen in die Häuser zu bringen.







