Berufsbörse in Meisenheim
Junge Menschen für die Ausbildung gewinnen
In den frühen Abendstunden war mächtig was los in der Wesbach-Sporthalle. Gut 30 Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen wa
In den frühen Abendstunden war mächtig was los in der Wesbach-Sporthalle. Gut 30 Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen warben um Nachwuchskräfte.
Roswitha Kexel

Von der Ausbildung bis zum dualen Studium, vom Praktikum zur Bundeswehr – die Ausbildungsbörse an der Charlotte-Friederike-Realschule in Meisenheim bot wieder Orientierungshilfen für Schüler und Eltern an. 

Lesezeit 2 Minuten
In vielen Bereichen der Wirtschaft, des Handwerks, in den sozialen Berufen und im Dienstleistungsgewerbe fehlt der Nachwuchs. Das wurde am Tag der Berufs- und Studienorientierung der Charlotte-Friederike-Realschule plus und der Ausbildungsbörse in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Blickpunkt erneut deutlich.
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