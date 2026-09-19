Berufsbörse in Meisenheim Junge Menschen für die Ausbildung gewinnen Roswitha Kexel 19.09.2026, 08:00 Uhr

i In den frühen Abendstunden war mächtig was los in der Wesbach-Sporthalle. Gut 30 Unternehmen, Einrichtungen und Institutionen warben um Nachwuchskräfte. Roswitha Kexel

Von der Ausbildung bis zum dualen Studium, vom Praktikum zur Bundeswehr – die Ausbildungsbörse an der Charlotte-Friederike-Realschule in Meisenheim bot wieder Orientierungshilfen für Schüler und Eltern an.

In vielen Bereichen der Wirtschaft, des Handwerks, in den sozialen Berufen und im Dienstleistungsgewerbe fehlt der Nachwuchs. Das wurde am Tag der Berufs- und Studienorientierung der Charlotte-Friederike-Realschule plus und der Ausbildungsbörse in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Blickpunkt erneut deutlich.







Artikel teilen

Artikel teilen