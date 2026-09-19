Von der Ausbildung bis zum dualen Studium, vom Praktikum zur Bundeswehr – die Ausbildungsbörse an der Charlotte-Friederike-Realschule in Meisenheim bot wieder Orientierungshilfen für Schüler und Eltern an.
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In vielen Bereichen der Wirtschaft, des Handwerks, in den sozialen Berufen und im Dienstleistungsgewerbe fehlt der Nachwuchs. Das wurde am Tag der Berufs- und Studienorientierung der Charlotte-Friederike-Realschule plus und der Ausbildungsbörse in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft Blickpunkt erneut deutlich.