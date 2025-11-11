Junge Frau erlebte Albtraum in Kirn

Zweieinhalb Jahre Haft für Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung: Das ist das Urteil des Amtsgerichts Kreuznach gegen einen heute 33-jährigen Kirner, der vor zwei Jahren brutal gegen seine damalige Lebensgefährtin vorgegangen war.
Zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilte das Amtsgericht Bad Kreuznach einen 33-jährigen Kirner wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung, begangen an seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Der Lagerlogistiker hatte sich in dem Verfahren nicht zu den Vorwürfen geäußert.