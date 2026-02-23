Stama-Schüler bei Wettbewerb
Junge Bad Kreuznacher Forscher glänzen mit guten Ideen
Mia Becker (links) und Flora Weimann (rechts) vom Bad Kreuznacher Gymnasium an der Stadtmauer präsentierten an ihrem Stand beim
Mia Becker (links) und Flora Weimann (rechts) vom Bad Kreuznacher Gymnasium an der Stadtmauer präsentierten an ihrem Stand beim Wettbewerb „Jugend forscht junior“, dass man einen industriell gefertigten „Moon Ball“ aus Kunststoff (blau-schwarz) auch durch einen biologisch abbaubaren Eco-Ball (grün), der aus Flohsamen hergestellt wird, ersetzen kann.
Norbert Krupp

Von biologisch abbaubaren Eco-Bällen bis zu unhackbarer Verschlüsselung: Sechs Teams des Gymnasiums an der Stadtmauer überzeugten beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“. Wer jetzt zum Landesfinale darf – und warum ihre Ideen die Jury begeisterten.

Lesezeit 2 Minuten
Sechs der 31 Projekte, die beim 61. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in der Allit AG Kunststofftechnik präsentiert wurden, haben Schüler des Gymnasiums an der Stadtmauer (Stama) erarbeitet. Flora Weimann (10) und Mia Becker (12) aus der 6.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren