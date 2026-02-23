Von biologisch abbaubaren Eco-Bällen bis zu unhackbarer Verschlüsselung: Sechs Teams des Gymnasiums an der Stadtmauer überzeugten beim Regionalwettbewerb „Jugend forscht“. Wer jetzt zum Landesfinale darf – und warum ihre Ideen die Jury begeisterten.

Sechs der 31 Projekte, die beim 61. Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in der Allit AG Kunststofftechnik präsentiert wurden, haben Schüler des Gymnasiums an der Stadtmauer (Stama) erarbeitet.

Flora Weimann (10) und Mia Becker (12) aus der 6.