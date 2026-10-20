Landrätin Dickes (CDU) sorgt mit Aussagen zu „roten Linien“ statt „Brandmauer“ gegenüber der AfD für Diskussionen. Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin und Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion, will sich dazu nicht äußern.
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Kürzlich sorgte Landrätin Bettina Dickes (CDU) für Wirbel, indem sie mit Blick auf die AfD von „roten Linien“ statt einer „Brandmauer“ sprach. Dickes wehrte sich vor rund einer Woche gegenüber unserer Zeitung, dass nach aktuellem Stand die Begriffe „rote Linie“ und „Brandmauer“ für sie in der Konsequenz gleichbedeutend sind, da man „im Moment nicht mit der AfD arbeiten kann“.