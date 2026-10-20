Aussage von Landrätin Dickes Julia Klöckner will Thema „rote Linien“ nicht bewerten Lena Reuther 20.10.2026, 20:00 Uhr

i Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin und Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion, sieht sich nicht in Position, die Aussagen von Landrätin Bettina Dickes zu den „roten Linien“ zu kommentieren. Bernd von Jutrczenka/dpa

Landrätin Dickes (CDU) sorgt mit Aussagen zu „roten Linien“ statt „Brandmauer“ gegenüber der AfD für Diskussionen. Julia Klöckner, Bundestagspräsidentin und Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion, will sich dazu nicht äußern.

Kürzlich sorgte Landrätin Bettina Dickes (CDU) für Wirbel, indem sie mit Blick auf die AfD von „roten Linien“ statt einer „Brandmauer“ sprach. Dickes wehrte sich vor rund einer Woche gegenüber unserer Zeitung, dass nach aktuellem Stand die Begriffe „rote Linie“ und „Brandmauer“ für sie in der Konsequenz gleichbedeutend sind, da man „im Moment nicht mit der AfD arbeiten kann“.







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