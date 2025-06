Der Jugendverein Bunker Wallhausen, der von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. Juni, auf dem Festplatz „Im Brühl“, sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist im Leben der Wallhäuser Dorfgemeinschaft und weit darüber hinaus, nicht nur eine feste Institution, die großes Ansehen und Wertschätzung genießt, sondern ein Verein, deren Mitglieder geerdet und im Glauben fest verankert sind und der in all den Jahren immer wieder mit Aktionen und Veranstaltungen im positiven Sinne auf sich aufmerksam macht und dabei die Gemeinde, Gruppen, Vereine und Verbände, finanziell unterstützt: In den zurückliegenden zehn Jahren mit 20.000 Euro.

1975 gegründet, hat der Verein mit seinen aktuell 46 Mitgliedern im Alter von 18 bis 34 Jahren und einschließlich des 2012 gegründeten, rund 140 Mitglieder zählenden Fördervereins „Bunker Classics“, der sich aus ehemaligen Mitglieder zusammensetzt und von Torsten Weis geführt wird, nicht nur einen guten Namen, sondern ist ein Herzstück der Gemeinde. Ihr Domizil ist die ehemalige Sattlerei in der Hauptstraße in Wallhausen (täglich ab 20 Uhr geöffnet), die dem Verein gehört und kontinuierlich, meistens in Eigenleistung, saniert und renoviert wird. Ein sechsköpfiger Vorstand, an dessen Spitze Johannes Jaeckel steht, führt den Verein, der 1996 ins Vereinsregister eingetragen wurde. Er verwaltet und finanziert sich selbst. Darauf ist man ebenso stolz, wie darauf, dass keine Mitgliedsbeiträge erhoben werden. Die Finanzierung erfolgt aus den Erlösen der traditionellen Kirmes-Disco, dem Hausball anlässlich der Fastnacht, der St. Patricks-Day-Party, dem großen Fußball-Hobby-Turnier im Juni mit 24 Teams, dem Weinfest „Krach am Bach“ in der Allee, dem Zunftfest und der Wallhäuser Kerb.

Von gesellschaftlichen Werten geprägt

Klar ist, dass das Leben der Bunker-Gemeinschaft sehr stark von gesellschaftlichen Werten bestimmt und geprägt ist. Von daher müssen Neumitglieder diese Kriterien zuerst einmal erfüllen. Das heißt im Klartext vor allem Verlässlichkeit und Anpacken, wenn Hilfe gefragt ist. Dazu gehört auch aufräumen, sowie Theken- und Putzdienst im Bunker. Nicht nur zur Freude von Johannes Jaeckel sind in den eigenen Reihen nahezu alle Berufsgruppen vertreten, sodass man den einen oder anderen Handwerker einsparen kann. Gesetzt sind die Großaktionen Wallhäuser Kerbe-Disco mit ganz viel „Spaß uff d' Gass“ und das Aufstellen des großen Weihnachtsbaumes, der schon mal 16 Meter hoch sein kann und mittels Tieflader angefahren wird. Dieses große, ehrenamtliche Engagement hat die Gemeinde 2010 entsprechend gewürdigt, als der damalige Ortsbürgermeister Franz-Josef Jost den Jugendverein mit der Ehrenmedaille der Gemeinde auszeichnete.

Die Feierlichkeiten werden am Freitag um 17.30 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius eröffnet, dem sich ein Sektempfang im Bunker anschließt. Der vereinsinterne Festakt im Zelt im Brühl beginnt um 19.30 Uhr. Samstag ab 20 Uhr ist Party mit der Band Couch & Cocktail angesagt, Sonntag ab 12 Uhr ist Familientag.