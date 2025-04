Zwei 14-Jährige aus Bad Kreuznach sind in Bad Sobernheim bei Klingelstreichen auffällig geworden. In der Breitlerstraße haben sie einen Anwohner beleidigt. Der Polizei in der Kreisstadt sind beide bereits wegen anderer Vorfälle bekannt.

Zwei 14-Jährige aus Bad Kreuznach haben in der vorigen Woche einige Bad Sobernheimer Bürger aufgeschreckt. Sie klingelten unter anderem in der Breitlerstraße an Haustüren, beleidigten einen der Anwohner und schlugen gegen seine Haustür. Er alarmierte daraufhin die Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizei Kirn bestätigt den Vorfall und eine Anzeige wegen Beleidigung gegen die Jugendlichen, die zunächst falsche Personalien angegeben hatten. Nach Berichten von Bürgern sollen sie auch versucht haben, einen Radfahrer von seinem Fahrrad zu schubsen. Da sie mit ihren Familien in Bad Kreuznach leben, hat die Polizei Bad Kreuznach nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Anfrage bestätigt die Sachgebietsleitung Jugend der Kreuznacher Polizei, dass die beiden Teenies polizeibekannt sind und in Bad Kreuznach ebenfalls bereits mit Sachbeschädigungen, leichten Körperverletzungen und Beleidigungen auffällig geworden seien – nicht jedoch mit schwerer Kriminalität. Bei jedem der Vorfälle seien erzieherische Gespräche mit den Jugendlichen geführt worden und auch mit den Eltern der 14-Jährigen, von denen einer die deutsche Staatsbürgerschaft hat und der andere aus Syrien stammt. „Wir informieren ebenfalls bei jedem Vorfall das Jugendamt“, so die Polizeibeamtin. Wenn Jugendliche auffällig würden, sei das Ziel stets „Erziehung vor Strafe“. Dabei solle das Jugendamt die Familien unterstützen.