Brutaler Übergriff in Bad Kreuznach: Ein Obdachloser wird mitten in der Nacht von Jugendlichen mit einer Flasche attackiert. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern.

Ein 38-jähriger Obdachloser ist am Donnerstag, 24. Juli, gegen 2 Uhr in der Baumgartenstraße von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Laut Polizei schlug ihm einer der Jugendlichen eine Glasflasche auf den Kopf, die zerbrach. Der Mann erlitt Verletzungen und wurde vor Ort behandelt, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Jugendlichen, angeblich sechs Personen, darunter sowohl junge Männer als auch Frauen, flohen und konnten trotz Fahndung nicht gefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden. Hinweise können unter Telefon 0671/88110 gegeben werden.