Event in Hochstetten-Dhaun Jugendliche organisieren Musikfestival Sebastian Schmitt 11.08.2026, 09:16 Uhr

i Das erste „young & free Festival“ fand vom 7. bis 9. August in Hochstetten-Dhaun statt. Workshops, Musik und Mitmachangebote wurden gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt. Sebastian Schmitt

Keine tote Hose in Hochstetten-Dhaun: Für junge Leute fand das erste „young & free“-Festival statt mit Musik, Graffiti, Siebdruck und Workshops. Das Event wurde dabei von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst mitorganisiert.

Musik, Graffiti, Siebdruck und jede Menge eigene Ideen: Beim ersten „young & free Festival“ im Kreis Bad Kreuznach stand am Wochenende nicht nur die Unterhaltung im Mittelpunkt. Das Besondere: Jugendliche und junge Erwachsene haben das Festival auf dem Gelände am Hammerweg in Hochstetten-Dhaun selbst mitentwickelt und organisiert.







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