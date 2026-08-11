Event in Hochstetten-Dhaun
Jugendliche organisieren Musikfestival
Das erste „young & free Festival“ fand vom 7. bis 9. August in Hochstetten-Dhaun statt. Workshops, Musik und Mitmachangebote wur
Das erste „young & free Festival“ fand vom 7. bis 9. August in Hochstetten-Dhaun statt. Workshops, Musik und Mitmachangebote wurden gemeinsam mit Jugendlichen entwickelt.
Sebastian Schmitt

Keine tote Hose in Hochstetten-Dhaun: Für junge Leute fand das erste „young & free“-Festival statt mit Musik, Graffiti, Siebdruck und Workshops. Das Event wurde dabei von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst mitorganisiert.

Lesezeit 1 Minute
Musik, Graffiti, Siebdruck und jede Menge eigene Ideen: Beim ersten „young & free Festival“ im Kreis Bad Kreuznach stand am Wochenende nicht nur die Unterhaltung im Mittelpunkt. Das Besondere: Jugendliche und junge Erwachsene haben das Festival auf dem Gelände am Hammerweg in Hochstetten-Dhaun selbst mitentwickelt und organisiert.
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