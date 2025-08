Lautes und fröhliches Leben entfaltet sich derzeit auf dem Nohfels. Dort tummeln sich mehr als hundert Mädchen und Jungen in der alljährlichen Sommer-Machane, der Sommerfreizeit, im Max-Willner-Heim. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) führt hier jedes Jahr während der Sommerferien Kinder aus ganz Deutschland in drei Gruppen zusammen.

Es ist die zweite Runde der Ferienfreizeiten und in diesem Sommer erleben die Jugendlichen etwas Besonderes: Raffaella und Liel sind gerade zwölf Jahre alt geworden und nach diesem Geburtstag feiern sie ihre Bat Mizwa. Das Fest markiert den Übergang zum Erwachsenwerden. Von jetzt an müssen sie ihren eigenen Weg in die jüdische Religion, deren Gesetze und Traditionen finden. „Ab jetzt sind wir nicht mehr Kinder, sondern übernehmen Verantwortung für unser jüdisches Leben“, erläutert Raffaella. Und Liel fügt hinzu: „Es bedeutet, dass wir Teil von etwas Größerem sind – von unserer Geschichte, unseren Traditionen und unserem Volk.“

i Gesang und Tanz gehören untrennbar zum Programm der Sommerfreizeiten im Max-Willner-Heim dazu. Hier üben die Kinder für das abschließende Tanz-Festival. Marion Unger. Unger

So haben es die beiden Mädchen in einer Rede gemeinsam formuliert, die sie bei der Feier halten werden. In vier Seminaren haben sie sich auf diesen Tag vorbereitet. Sie haben den Ablauf kennengelernt, Gebete und deren Bedeutung gelernt. Dazu gehört auch das Lesen eines Wochenabschnitts, einer Parascha, aus der Thora vor der Gemeinde. Die Passage, die die beiden Mädchen vortragen werden, heißt „Dwarim“, auf Deutsch: „Worte“. Das Erste Testament beschreibt, wie sich Moses an das Volk Israel wendet, kurz bevor es nach der Wanderung durch die Wüste am Ziel ankommt. „Worte sind stark, sie können Mut schenken, Hoffnung geben und Menschen verbinden“, erläutert Liel und meint: „Worte können die Welt verändern.“

Aufregung und Freude erfüllen Raffella und Liel an dem Freitag vor dem Sabbath, an dem sie im Kreis der Ferienfreundinnen und -freunde das Fest feiern werden. Überraschend sind dazu auch ihre Mütter angereist. Ein großer Tag. Schade findet Liel nur, dass sie sich künftig bei der Formulierung ihrer Wünsche an der Klagemauer keine Süßigkeiten und kein Spielzeug mehr wünschen soll. Schließlich zählt sie jetzt zu den Erwachsenen. Schon mehrmals hat sie den zentralen Ort des jüdischen Glaubens in Jerusalem besucht. Raffaella konnte sich diesen Wunsch noch nicht erfüllen. Nun hat sie jedoch zunächst ihre Bat Mizwa im Auge.

„Sie haben hier die Möglichkeit, ihr Judentum frei zu leben.“

Xenia Segal, langjährige Betreuerin und Organisatorin der Freizeiten

Die Tafel und der Saal für die Feier sind festlich geschmückt, Musik und Tanz sowie ein Festessen vorbereitet. Alle haben dabei mitgeholfen und eigenhändig die traditionelle Challa, Hefegebäck in Form eines Zopfs, in einer fröhlichen Mehl-Schlacht geformt.

„Die Bat Mizwa bedeutet uns sehr viel“, betont Raffaella. „Mädchen feiern sie, weil sie dann zur Frau werden.“ Es kommt nicht von ungefähr, dass die diesjährige Machane unter dem Motto „Der Weg“ steht. Für die 114 Kinder, 66 Mädchen und 48 Jungen der zweiten Runde, ist „Sobi“, wie das weitläufige Terrain hoch über der Stadt liebevoll genannt wird, auch eine Station auf ihrem Weg, auf dem sie Zugang zu ihrer Religion finden sollen. „Sie haben hier die Möglichkeit, ihr Judentum frei zu leben“, erklärt Xenia Segal, langjährige Betreuerin und Organisatorin der Freizeiten. Anfeindungen, die sonst in immer stärkerem Ausmaß ihren Alltag prägen, bleiben außen vor.

Die Freizeiten im „Sobi-Land“ sind fester Bestandteil der Jugendarbeit der ZWST und werden von der Deutschen Fernsehlotterie und Stiftung Deutsches Hilfswerk unterstützt und sind bestens bekannt innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Viele der Betreuer haben selbst schon daran teilgenommen. „Ich war zum ersten Mal hier, als ich acht Jahre alt war“, erinnert sich Xenia Segal. Jetzt ist sie gerade 40 geworden und immer noch – inzwischen mit dem eigenen Nachwuchs – mit großem Engagement dabei. Die Kinder erfahren bei Sport und Spiel vieles über ihre Religion. Ein zentrales Element der Machanot ist der Tanz als Ausdruck von Lebensfreude. Darum ist in jedem Jahr ein großes Tanz-Festival Höhepunkt und Abschluss der Freizeiten.