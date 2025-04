In der „Europahymne“, der Ode an die Freude, werden im Schiller-Text „alle Menschen Brüder“. Zu schön, um wahr zu sein, mag man da denken, wenn die Hymne erklingt. Zumal dann, wenn sie von jungen Leuten aus der vom Krieg geplagten Ukraine zelebriert wird. Der international bekannte Jugendchor Zernyatko aus Kiew um die Leiterin und Kiewer Kulturhaus-Chefin Raisa Zakletska und Betreuerin Ivanna Zapadynska weilt für ein paar Tage in der Scheune auf Schloss Wartenstein und wirbt mit Auftritten von Frankfurt bis nach Ulm für Unterstützung ihres Heimatlandes, erntet dabei viel Applaus bei Zuhörern und sammelt Spenden.

Kurz nach Kriegsausbruch 2022 waren die jungen Leute erstmals in der Nahe-Region, begeisterten mit Gesang und Tänzen, mit jubelnder ausgelassener Folklore und getragenen Volksweisen. Dabei wurden sie unter anderem beim Gartenfest auf Schloss Dhaun gefeiert. Nun ist der Chor um Raisa Zakletska bereits zum sechsten Mal in der Region. Die Gruppe reiste aus Kiew über Ulm an – dort war der erste Auftritt. Trier, Mainz, Wiesbaden, Frankfurt folgen.

i Beim Auftritt bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Lützelsoon dankte die Leiterin der Gruppe, Raisa Zakletska (4. von links), herzlich für die Unterstützung durch den Förderverein Lützelsoon um Herbert Wirzius, Thomas Jung und Carina Dinig. Seibert Armin. Armin Seibert

Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Lützelsoon, der den Aufenthalt auf Schloss Wartenstein finanziert, gab die professionelle Gruppe ebenfalls ein kurzes Gastspiel. Sie erfreute überdies den Weinorden bei seiner Tagung in Bretzenheim. Wenn der Chor leidenschaftlich „Halt mich fest“ singt und wenn die fünfjährige „Prinzessin“ Eva, umringt von sechs bühnenerfahrenen jungen Tanz- und Gesangsprofis „Halleluja“ anstimmt, rollen oft die Tränen. Den Zuhörern wird klar: Für die Kinder und Jugendlichen ist es nur eine Pause im Krieg. Sie tanzen und singen, wirken entspannt und fröhlich. Aber wie sieht es aus, wenn sie heim fahren?

Unfassbarer Kontrast zwischen heiler Welt und dem täglichen Sirenenalarm

Mit ihren Auftritten erinnern Zernyatko an den unfassbaren Kontrast zwischen heiler Welt hierzulande und dem täglichen Sirenenalarm in ihrer Heimat. Bei der Fördervereins-Jahreshauptversammlung erinnerte Bürgermeister und stellvertretender Vereinsvorsitzender Thomas Jung daran, dass er im vergangenen Jahr einen von der Familie Dinig beschafften und ausgerüsteten Krankenwagen in die Ukraine gebracht hatte. Carina und Hans-Jürgen Dinig, die auch den von Zernyatko selbstgebauten Luftschutzraum in Kiew mitfinanzierten, sorgen sich auch jetzt wieder um die Freunde aus der Ukraine.

Stets unterstützt wird die Gruppe vom Förderverein Lützelsoon um den Vorsitzenden Herbert Wirzius. Der Förderverein übernahm wieder die Aufenthaltskosten, die stets mit mehreren Tausend gefahrenen Kilometern zu Buche schlagen. So kamen die beim Weinorden spontan (neben einer anderen eingeplanten Benefizaktien) gesammelten 200 Euro und zusätzliche Einkaufsgutscheine im Wert von 300 Euro, die der Förderverein dazulegte, sehr gut an. Vom Weinorden gab es noch eine Kiste Traubensaft. Daneben freute sich die Gruppe besonders über eine spontane Einladung von Werner Lorenz für einen weiteren Aufenthalt in nächster Zeit auf dem Bonnheimer Hof.

„Die Gedanken sind frei“ wird auf Deutsch gesungen

Sehr froh über die positive Resonanz auf die jungen Künstlerinnen aus dem Kriegsgebiet ist Iryna Denys aus Hahnenbach, die seit vielen Jahren – lange vor dem russischen Angriffskrieg – jugendliche Kriegswaisen unter dem Motto „Zehn Tage ohne Krieg“ ins Naheland einlädt. So sind die aktuellen Auftritte von Zernyatko mit dem betagten VW-Bus stets eine Belohnung für herausragende Leistungen, die die jungen Leute erbringen. Etliche Lieder singen sie inzwischen auf Deutsch („Die Gedanken sind frei“). Sie unterhalten sich in flüssigem Englisch, sind fernab der großen Politik mit deren mehr oder weniger glaubhaften Friedensbemühungen echte und ehrliche Botschafterinnen ihres geschundenen Landes.

Im Kulturhaus in Kiew werden derzeit 305 Kinder im Alter von 3 bis 17 Jahren unterrichtet. Der Chor und die Tanzgruppe Zernyatko zählen zusammen 250 Aktive.