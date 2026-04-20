Jobberatung in Bad Kreuznach Jugendberufsagentur Plus kommt in Mannheimer Straße Markus Kilian 20.04.2026, 10:00 Uhr

i Alisa Nesselberger (links) und Selina Krieg sind Koordinatorinnen der Jugendberufsagentur Plus in Bad Kreuznach. Simone Mager/Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Wie geht es weiter nach der Schule? Wo finde ich einen Praktikumsplatz? Bei solchen Fragen will das Angebot des Kreises helfen – und das künftig ganz zentral in der Innenstadt.

Die Jugendberufsagentur Plus (JBA+) wird künftig ein eigenes Büro in der Bad Kreuznacher Innenstadt beziehen. Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren und unterstützt unter anderem dabei, die berufliche Zukunft zu planen und passende Praktikums-, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze zu suchen.







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