Ab 2027 wird die Förderung der Jugendarbeit in Mainz‑Bingen neu geregelt. Unterstützung soll bleiben, die Mittel werden allerdings begrenzt – welche Folgen das für Vereine und Projekte hat, lesen Sie im Artikel.
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Die Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Mainz-Bingen wird ab 2027 neu geregelt. Der Kreistag hat einer entsprechenden Neufassung der Förderpraxis zugestimmt. Die bestehenden Förderungen werden grundsätzlich fortgeführt, zugleich werden die Förderbeträge künftig begrenzt.