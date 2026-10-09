Hilfe für Kreis Mainz-Bingen Jugendarbeit erhält ab 2027 neue Förderung Edgar Daudistel 09.10.2026, 11:00 Uhr

i Ab 2027 wird die Förderung der Jugendarbeit in Mainz‑Bingen neu geregelt. Edgar Daudistel

Ab 2027 wird die Förderung der Jugendarbeit in Mainz‑Bingen neu geregelt. Unterstützung soll bleiben, die Mittel werden allerdings begrenzt – welche Folgen das für Vereine und Projekte hat, lesen Sie im Artikel.

Die Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Mainz-Bingen wird ab 2027 neu geregelt. Der Kreistag hat einer entsprechenden Neufassung der Förderpraxis zugestimmt. Die bestehenden Förderungen werden grundsätzlich fortgeführt, zugleich werden die Förderbeträge künftig begrenzt.







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