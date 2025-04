Nein, sagen möchte dazu eigentlich niemand etwas. Bereits seit Wochen laufen hinter verschlossenen Türen Gespräche zwischen CDU, SPD und FDP. Was dabei herauskommen soll, ist relativ klar: Man will im Bad Kreuznacher Stadtrat für geordnete Verhältnisse sorgen – am liebsten in Form einer Gruppierung, die über gewisse Themen gemeinsam abstimmt. Gemeinhin nennt man so etwas Koalition. „Gespräche laufen, aber wir haben uns darauf verständigt, da vorerst nichts zu sagen“, lautet der einzige Satz, den sich CDU-Stadtrat und Koalitionsverhandler Helmut Martin entlocken lässt. Dass Martin grundsätzlich ein großer Freund einer Koalition ist, ist dabei kein Geheimnis. Eine Anfrage dieser Zeitung ließ SPD-Fraktionschefin Claudia Eider unbeantwortet.

Keine Koalition, eher ein Bündnis

Gemeinsam mit Helmut Kreis und CDU-Fraktionschef Manfred Rapp bildet er dabei die Abordnung der CDU, für die SPD sind es unter anderem Claudia Eider und Christina Denker, für die FDP Werner Lorenz, Christoph Anheuser Patrick Bruns. Sollte das alles zu einem positiven Ende gebracht werden und am Ende gar ein Koalitionsvertrag stehen, dürfte das für viele im Stadtrat ein gänzlich neues Gefühl sein. Die letzte offizielle Koalition, eine waschechte „GroKo“ zwischen CDU und SPD, war im Sommer 2017 an den üblichen Streitereien zerbrochen.

Die neuerlichen Bestrebungen der drei Parteien gehen aber eher in Richtung eines formell lockereren Bündnisses, also einer Kooperationsgemeinschaft, die sich inhaltlich auf verschiedene Themen einigt. Absprachen, was Posten betrifft, will man bewusst vermeiden. Denn: In einigen Punkten tickt man doch ziemlich gegensätzlich. Besonders für die FDP ist es wichtig, „ihrem“ Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) eine Machtbasis für die wichtigsten Vorhaben zu schaffen. Dass Letz just stellvertretender Landeschef der Liberalen geworden ist, hat dort nicht jedem gefallen – ist man doch der Auffassung, er möge seine Kräfte auf Bad Kreuznach konzentrieren. An Arbeit mangele es dort nicht.

Im Oktober 2022 scheiterten die neuen Dezernate

Zentrales Element soll dabei ein Neu-Zuschnitt der Dezernate werden. Mit diesem Ansinnen, das von OB Letz selbst vorgeschlagen werden muss, war man im Oktober 2022 grandios gescheitert. Mit „man“ sind auf damals bezogen SPD und FDP gemeint, die CDU stimmte damals dagegen. Zu kurzfristig sei man involviert worden, außerdem zu seiner Zeit ein Faktor: Beigeordneter Markus Schlosser war noch Mitglied der CDU und hätte damals – gegen seinen schärfsten Protest – das Ordnungsamt verlieren sollen. Bei den zukünftigen Vorstellungen dürfte das kein Argument sein. Denn: Schlosser ist inzwischen parteilos, und die Christdemokraten sind von Anfang an mit an Bord.

Der neue Plan sieht nach Informationen dieser Zeitung folgende Bewegung vor: Stadtchef Letz bekommt die Bereiche Wirtschaftsförderung und Liegenschaften. Im Gegenzug wird sich Markus Schlosser (parteilos) auch um das Amt für Kinder und Jugend kümmern „dürfen“, ist ebenso für den Kulturbereich und den damit verbundenen Institutionen wie den Museen, Volkshochschule, Haus der Stadtgeschichte. Schlossers Dezernat, das Dezernat 3, wird dann neben dem Ordnungsamt, das dort bleiben soll, dem großen Bereich „Soziales“ auch – was gut dazu passt – das Jugendamt umfassen. Und Letzteres hat es in sich: Personalnot, unzählige Überlastungsanzeigen und der wohlbekannte Finanzierungshickhack mit dem Kreis – die mögliche Abgabe des Jugendamts muss man gar nicht erst erwähnen.

„Ich kann nicht alles machen.“

Oberbürgermeister Emanuel Letz

Offen, aber hoch wahrscheinlich ist, ob Emanuel Letz seinen Wunsch, den Bereich Sport, erfüllt bekommt. Das Dezernat 2, das Betätigungsfeld von Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU), wird – Stand jetzt – keine Veränderung erfahren.

Angesprochen auf die beabsichtigen Änderungen, die Emanuel Letz nicht bestätigen will, räumt er ein, dass die Arbeitsbelastung in seinem Dezernat, Dezernat 1, sehr hoch sei. „Ich kann nicht alles machen“, sagt er. 2024 seien es allein 47 Sitzungen nur in städtischen Gremien gewesen, dazu kämen die anderen Sitzungen und Ämter, die der Posten als OB mit sich brächte. Mal ganz abgesehen von der Hauptbeschäftigung, dem Führen der Verwaltung..

Erst Dezernatszuschnitt, dann Ausschreibung

Wie lange dann Markus Schlosser sein neues Feld beackern wird, ist offen – mindestens aber mal bis Ende April 2026. Denn dann endet die achtjährige Amtszeit des dann 56-jährigen Beigeordneten, der unserer Zeitung bestätigt, sich schon für eine weitere Amtszeit beworben zu haben. Für ihn klar, dass er im Falle einer Wiederwahl, weiterhin den vakanten Posten des Ordnungsamtsleiters bekleiden würde – „aufgrund der Haushaltslage, weil es der Stadt viel spart“, wie Schlosser erklärt. Mit dem möglichen Neu-Zuschnitt der Dezernate, der so oder so, fertig sein muss, bevor die Nachfolge Schlossers ausgeschrieben wird, kann er sich anfreunden: „Das Jugendamt ist eine spannende Aufgabe“, sagte er auf Anfrage unserer Zeitung.

„Die Zusammenarbeit ist vergiftet. In den ersten vier Jahren gab es gar keine Zusammenarbeit. Und das war besser.“

Markus Schlosser zur Situation im Stadtvorstand

Für die Zusammenarbeit mit seinen Stadtvorstandskollegen findet Schlosser weniger schöne Worte. „Die Zusammenarbeit ist vergiftet. In den ersten vier Jahren gab es gar keine Zusammenarbeit. Und das war besser“, sagt Schlosser und bezieht sich auf die erste Hälfte seiner Amtszeit mit der damaligen OB Heike Kaster-Meurer (SPD) und Bürgermeister Wolfgang Heinrich (erst CDU, dann SPD, dann parteilos), die sich für jeden sichtbar, lange Zeit duellierten. Schlosser fühlt sich im Moment zeitweise sogar „sabotiert“. Beim stockenden Grundschulneubau sieht Schlosser, dass „verwaltungsintern Hürden aufgebaut“ würden. „Teilweise muss ich mir, wie im Fall Schulen und IT auch Leistung von Dritten besorgen, in dem Fall vom Kreis. Es läuft wirklich prima mit den Kollegen vom Kreis; bekomme ich auch regelmäßig von unseren Schulleitungen zurückgemeldet“, erklärt Schlosser.

Das Miteinander im Stadtvorstand beschreibt Thomas Blechschmidt wie folgt: „Wir reden miteinander, mal leiser, mal lauter.“ Vergiftet sei das Klima nicht, aber: „Wie, es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus“, so Blechschmidt.