Kirner Vollzug auf Streife Jürgen Zaretzky kümmert sich um öffentliche Ordnung Sebastian Schmitt 25.11.2024, 15:00 Uhr

i Jolanta Werle, Leiterin des Ordnungsamts, ihr Stellvertreter Marco Hartmann (li) und Michael Schmidt als Leiter der Kirner Polizei (re.) gratulierten Jürgen Zaretzky (2.v.re.) zur Ausbildung als Kommunaler Vollzugsbeamter. Er wird nun mit Polizist Frank Nickel (3.v.re.) in Kirn auf Stadtstreife unterwegs sein. Sebastian Schmitt

Mit Jürgen Zaretzky hat die Ordnungsbehörde nun einen kommunalen Vollzugsbeamten im Dienst. Er hat einen entsprechenden Ausbildungsgang abgeschlossen und wird demnächst auf Streife unterwegs sein.

Jürgen Zaretzky ist der erste Kommunale Vollzugsbeamte der Verbandsgemeinde Kirner-Land. Er hat in Bad Kreuznach eine entsprechende Zusatzausbildung absolviert, und damit erweitert sich sein bisheriger Aufgabenbereich in der Verbandsgemeinde. Seine Chefin Jolanta Werle beschreibt es auf humorige Art und Weise: Bislang sei Zaretzky als „Hipo“ in Kirn unterwegs gewesen.

