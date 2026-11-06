Im Bad Kreuznacher Schwätzchen führen diesmal einige familiäre Spuren nach Kirn – im Bereich Kultur wie im Sport. Beide verbinden Menschen und sind sich in vielem ähnlich, haben viel gemein. Fast wie ein Geschwisterpaar.
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In Kreuznach berufen
Familiäre Spuren nach Kirn besitzt auch Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp. In einer Titelstory der Zeitschrift „Bunte“ vom 7. Oktober, auf die uns der Bauunternehmer Joachim Gerharz aufmerksam gemacht hat, ist unter anderem ein Foto zu sehen, dass „Kloppo“ als Kind Anfang der 1970er-Jahre bei einem Ausflug mit seinem Vater Norbert Klopp vor den Kreuznacher ...