Bad Kreuznacher Schwätzchen Jürgen Klopps familiäre Wurzeln in Kirn Harald Gebhardt 06.11.2026, 17:00 Uhr

i Wenn die Brückenhäuser erzählen könnten: Sanft spiegelt sich das Wahrzeichen der Kreis- und Kurstadt an der Nahe im Mühlenteich. Markus Kilian

Im Bad Kreuznacher Schwätzchen führen diesmal einige familiäre Spuren nach Kirn – im Bereich Kultur wie im Sport. Beide verbinden Menschen und sind sich in vielem ähnlich, haben viel gemein. Fast wie ein Geschwisterpaar.

In Kreuznach berufen Familiäre Spuren nach Kirn besitzt auch Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp. In einer Titelstory der Zeitschrift „Bunte“ vom 7. Oktober, auf die uns der Bauunternehmer Joachim Gerharz aufmerksam gemacht hat, ist unter anderem ein Foto zu sehen, dass „Kloppo“ als Kind Anfang der 1970er-Jahre bei einem Ausflug mit seinem Vater Norbert Klopp vor den Kreuznacher ...







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