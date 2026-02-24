Kandidaten für den Landtag: Jürgen Klein(AfD): Wollen den Finger in die Wunde legen
Jürgen Klein(AfD): Wollen den Finger in die Wunde legen
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.
Jürgen Klein tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 18 ( Kirn/Bad Sobernheim) für die Partei AfD an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Klein in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.