Jüdische OP-Schwester floh von Köln nach England

Die jüdische Krankenschwester Rosa Rauner aus Hargesheim entkommt der Verfolgung durch die Nationalsozialisten, in dem sie 1939 nach England emigriert. In der Kölner Klinik kreuzt sich ihr Weg mit Sophie Sondhelm.
Sie konnte sich in letzter Minute in Sicherheit bringen: Die jüdische Krankenschwester Rosa Rauner, geboren in Hargesheim, emigrierte 1939 nach England. Einige aus ihrer Familie überlebten den Holocaust nicht und auch viele ihrer Kollegen aus dem jüdischen Krankenhaus in Köln wurden deportiert und ermordet.