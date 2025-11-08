Freilichtmuseum wird 50 Jahre Jubiläumsjahr bleibt hinter Erwartungen zurück Armin Seibert 08.11.2025, 10:00 Uhr

i Living History: Leben und Arbeiten wie zu Uromas Zeiten. Solche Angebote sind stark gefragt bei Besuchern und sollen deshalb ausgebaut werden. Armin Seibert. Seibert Armin

Das 50-jährige Bestehen des rheinland-pfälzischen Freilichtmuseums im Bad Sobernheimer Nachtigallental ist in dieser Saison mit zahlreichen Veranstaltungen begangen worden. Doch die Besucherzahlen erfüllten nicht ganz die Vorstellungen.

Das rheinland-pfälzische Freilichtmuseum lebt! Mit eindrucksvollen, erlebbaren Veranstaltungen und aufwendigen Jubiläumsaktionen wurde im Nachtigallental das 50-jährige Bestehen gefeiert. Wer dabei war, der genoss bei Handwerkertagen oder beim Museumsfest die „gute alte Zeit“ mit allen Sinnen.







