Jubiläumsjahr bleibt hinter Erwartungen zurück

Das 50-jährige Bestehen des rheinland-pfälzischen Freilichtmuseums im Bad Sobernheimer Nachtigallental ist in dieser Saison mit zahlreichen Veranstaltungen begangen worden. Doch die Besucherzahlen erfüllten nicht ganz die Vorstellungen.
Das rheinland-pfälzische Freilichtmuseum lebt! Mit eindrucksvollen, erlebbaren Veranstaltungen und aufwendigen Jubiläumsaktionen wurde im Nachtigallental das 50-jährige Bestehen gefeiert. Wer dabei war, der genoss bei Handwerkertagen oder beim Museumsfest die „gute alte Zeit“ mit allen Sinnen.