Freilichtmuseum wird 50 Jahre
Jubiläumsjahr bleibt hinter Erwartungen zurück
Living History: Leben und Arbeiten wie zu Uromas Zeiten. Solche Angebote sind stark gefragt bei Besuchern und sollen deshalb ausgebaut werden.
Armin Seibert. Seibert Armin

Das 50-jährige Bestehen des rheinland-pfälzischen Freilichtmuseums im Bad Sobernheimer Nachtigallental ist in dieser Saison mit zahlreichen Veranstaltungen begangen worden. Doch die Besucherzahlen erfüllten nicht ganz die Vorstellungen.

Das rheinland-pfälzische Freilichtmuseum lebt! Mit eindrucksvollen, erlebbaren Veranstaltungen und aufwendigen Jubiläumsaktionen wurde im Nachtigallental das 50-jährige Bestehen gefeiert. Wer dabei war, der genoss bei Handwerkertagen oder beim Museumsfest die „gute alte Zeit“ mit allen Sinnen.

