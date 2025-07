Weinrock am Samstagabend war auch zum zehnten Jubiläum wieder der Treffpunkt für alle Weinfreunde der Region. Unter dem Motto: „Zwei Weingüter – eine Party!“ hatte das Weingut Lorenz und Söhne und der Weinhof Mayer zu ihrem Open-Air-Wein-Event mit exzellenten Weinen, Sekt und Secco eingeladen.

Gefeiert wird dort, wo einst das legendäre Bosenheimer Erdbeerfest gefeiert wurde. Mittlerweile dürfte Weinrock beinahe ebenso legendär sein. Denn wie Johanna Lorenz informierte, genossen rund 800 Weinfreunde diesen weinfrohen Abend im wunderschönen Ambiente der Weinarena hinter dem Kelterhaus der Familie Lorenz. Zudem reisen Weinkunden der beiden Weingüter aus ganz Deutschland an, um bei Weinrock dabei zu sein. Johanna Lorenz war begeistert, dass die Philosophie die hinter Weinrock steht, wieder einmal mehr aufgegangen ist. „Wir wollen ein Weinfest für alle Generationen veranstalten, insbesondere aber die junge Generation für den Wein gewinnen“, sagte sie. Das ist den Veranstaltern wieder einmal mehr gelungen. Denn auch in diesem Jahr zog die Veranstaltung wieder zahlreiche junge Weinfreunde an.

Dass gerade junge Leute so begeistert von Weinrock sind, dürfte am Konzept des Wein-Events liegen, dass mit verstaubtem Weinfest so gar nichts zu tun hat. Die Veranstaltung war frisch wie die Weine, die an diesem lauen Sommerabend ausgeschenkt wurden. Zum Konzept der Veranstaltung gehört neben den Weinen der beiden Weingüter natürlich Livemusik. Für die steht wie keine andere die Band „Couch und Cocktail“. Die Band aus Bingen begeistert das Weinrock-Publikum immer wieder aufs Neue. Das war auch am Samstag so. Insbesondere Lea Funk, die Stimme der Band, ist erlebens-, mehr noch hörenswert. Ihr stimmlicher Variantenreichtum war auch beim Jubiläums-Weinrock der Garant dafür, dass Musikstücke verschiedener Genres wie Jazz, Rock und Pop authentisch rüber kamen. „Weinrock ist nicht nur ein cooles Event, es zeigt auch wie man Synergien zweier Weingüter nutzt“, unterstrich Lorenz.